Kit gel igienizzante in regalo alle scuole

Kit gel igienizzante in regalo agli studenti e alle scuole per la ripresa delle lezioni.

Gel igienizzante agli studenti di Cesano Maderno, Meda, Limbiate e Varedo

In occasione della riapertura delle scuole, la società partecipata del Comune di Cesano Maderno, ASSP, consegnerà gratuitamente a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) statali e paritarie, oltre 8mila confezioni di gel igienizzante mani a tutti gli studenti dei Comuni di Cesano Maderno, Limbiate, Meda e Varedo. Si tratta di una confezione che comprende il gel igienizzante racchiuso in un guscio che potrà essere agganciato allo zainetto degli studenti. La ricarica potrà essere successivamente riacquistata alle farmacie comunali gestite da ASSP.

Un’iniziativa che rientra nel progetto “Scuole sicure Covid-19”

Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con una ditta cesanese che ha aderito con entusiasmo al “Progetto Scuole Sicure Covid-19” fornendo i materiali. “Questa iniziativa vuole essere un segno tangibile di vicinanza agli studenti e alle loro famiglie e testimonia, ancora una volta, la sensibilità sociale e la vicinanza alle comunità nelle quali ASSP opera con le farmacie comunali – afferma l’Amministratore Unico di ASSP Luca Zardoni – Anche in questa occasione, così come fatto per il Kit Bebè (che viene consegnato gratuitamente a tutti i nuovi nati dei Comuni suddetti) abbiamo voluto dare un segno tangibile della nostra mission da sempre volta a supportare i cittadini”.

