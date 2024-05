La banda di Carate Brianza piange il presidente morto all'età di 58 anni

La grande famiglia della banda di Carate Brianza ha pianto nel fine settimana la scomparsa del presidente Domenico Vergani, eletto alla guida del direttivo associazione musicale lo scorso mese di giugno.

Dallo scorso giugno guidava il Corpo musicale di Carate Brianza

Classe 1958, Vergani era uno di quelli che la banda l’aveva avuta nel cuore fin da quando era bambino. All’età di sette anni aveva iniziato a frequentare la scuola di musica come allievo con l’allora maestro Carlo Pirola. Negli anni aveva approfondito poi lo studio del trombone frequentando il liceo musicale di Monza seguito dal professor Pirola, primo trombone dell’Orchestra della Scala di Milano.

Il suo primo servizio nel Corpo musicale Santi Ambrogio e Simpliciano arrivò nel novembre del 1976 e, con il concerto del Primo Maggio del 1977, Vergani entrò ufficialmente nella banda cittadina dove vi rimase fino al 2000. Trombonista apprezzato e di livello, figlio di Luciano Vergani, dal 1967 al 1993 vicepresidente del direttivo, si era trasferito a vivere a Villasanta dove fino al 2019 aveva ricoperto l’incarico di consigliere all’interno del Corpo musicale di Villasanta prima di riprendere poi attivamente l’attività strumentistica nella banda cittadina della quale prese il timone nel giugno dello scorso anno venendo eletto presidente e raccogliendo il testimone da Maurizio Cesana.

Il cordoglio del direttivo

«La musica è un microfono che, dall’alto, registra un ricordo di un momento infinito ma finito troppo presto. La musica ci unirà sempre e la faremo ogni volta, anche per te. Continueremo a fare del nostro meglio, con studio, dedizione e tenacia come tu ci hai insegnato. Ascoltaci da Lassù nostro Presidente!», il pensiero che il direttivo e i suoi musicanti gli hanno rivolto con un messaggio pieno di affetto.

«Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore per una triste notizia che ha raggiunto tutti noi e la nostra città - sono state invece le parole di cordoglio del sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian - Una persona amabile, appassionata della musica e molto conosciuta a Carate. La sua passione e il suo entusiasmo, con i quali ha guidato il Corpo musicale rimarranno per sempre nel cuore della nostra comunità. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto e per la fattiva collaborazione con l'Amministrazione comunale».

Classe 1966, musicista appassionato, Vergani - che ultimamente viveva a Macherio - era laureato in Chimica e, da tempo, lavorava come manager responsabile di Ricerca e Sviluppo in aziende del settore farmaceutico. I funerali saranno celebrati mercoledì mattina alle 9,30 nella chiesa prepositurale di Carate Brianza.