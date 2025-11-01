La banda piange il suo trombonista ed ex presidente

Si è spento nel fine settimana a 84 anni Giovanni Bessi, a lungo colonna del Civico corpo musicale che aveva anche guidato per un periodo

La banda, e non solo, piange il suo trombonista ed ex presidente. Nella notte tra sabato e domenica si è spento, a 84 anni, Giovanni Bessi.

Figura di riferimento del Civico corpo musicale, era «sbarcato» a Vimercate, da Cremona, ad inizio anni Sessanta insieme alla moglie Anna Maria.

Come molti altri, all’epoca era stato assunto dal colosso «Telettra». Funzionario con grandi capacità professionali, si era dedicato per gran parte dell’attività lavorativa alla realizzazione e allo sviluppo di ponti radio nei paesi arabi, dove si recava spesso. E quando era a Vimercate aveva affiancato anche l’attività di istruttore di guida. Tanti i vimercatesi che hanno conseguito la patente grazie alle lezioni di Giovanni Bessi, per tutti Gianni, ricordato in particolare per la sua pazienza e precisione.

Grande appassionato di musica, una volta giunto a Vimercate, si era avvicinato al Civico corpo musicale, di cui, come detto, era diventato un punto di riferimento sia dal punto di vista musicale sia da quello organizzativo.

Il ricordo degli amici

Commosso il ricordo degli amici della banda: «Il Civico Corpo Musicale di Vimercate piange la scomparsa di Giovanni Bessi, apprezzato trombonista e figura di riferimento per l’associazione, venuto a mancare all’età di 84 anni. Entrato a far parte della banda molti anni fa, Giovanni ha saputo distinguersi non solo per la sua abilità musicale, ma anche per il suo impegno costante nella vita associativa. Nel 2004 ha ricoperto il ruolo di presidente, offrendo un contributo prezioso alla crescita e all’organizzazione dell’associazione. Tutti i musicisti e i volontari lo ricordano con affetto e gratitudine. La sua presenza si faceva sentire, soprattutto quando c’era da rispettare regolamenti e prescrizioni: con quel tono burbero che solo i cuori grandi sanno avere, sapeva rimettere in riga chi si allontanava dalle regole, come un vecchio saggio che veglia con affetto sulla sua famiglia musicale. L’intera banda si stringe con commozione attorno alla famiglia in questo momento di dolore».

Giovanni Bessi lascia, oltre alla moglie Anna Maria, anche i figli Cinzia, Paola e Alberto.

I funerali, alla presenza della banda, si sno tenuti martedì pomeriggio nel Santuario della Beata Vergine del Rosario.