La bandiera della Croce Rossa sventola a Lentate e Barlassina.

Bandiera fuori dai Comuni di Lentate e Barlassina

In occasione della settimana dedicata alla Croce Rossa Italiana (l’8 maggio è la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa), i Comuni di Lentate e Barlassina vogliono omaggiare questa preziosissima realtà del territorio, facendo sventolare la sua bandiera fuori dai Municipi.

Il Comune di Lentate si tinge di rosso

Lunedì sera il il Comune di Lentate sul Seveso si è tinto di rosso e i soccorritori del Comitato lentatese della Cri hanno consegnato la bandiera al sindaco Laura Ferrari in modo da esporla sul Municipio per tutta la settimana, “per celebrare la forza, il coraggio e l’impegno degli inarrestabili volontari soprattutto in questi mesi così difficili”.

La bandiera sventola anche a Palazzo Rezzonico

Ma la bandiera Cri sventola anche dal Palazzo Rezzonico del Comune di Barlassina. Martedì pomeriggio è avvenuta la consegna al sindaco Piermario Galli, che ha dedicato queste parole ai soccorritori: “Un grazie di cuore a tutti i volontari di questa preziosa associazione, sempre al fianco dei più bisognosi e che quotidianamente nel corso dell’ultimo anno sono stati presenti nella gestione della pandemia”. Dalla Croce Rossa di Lentate un grande grazie ai due primi cittadini per la vicinanza e per il supporto.