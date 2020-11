La barriera della Tangenziale Est divide la politica.

E’ botta e risposta tra Movimento 5 Stelle e Lega in merito al nodo irrisolto della barriera di Agrate-Carugate della Tangenziale Est. Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle torna a chiedere sconti per i pendolari, costretti ogni giorno a sborsare, tra andata e ritorno, ben 4 euro. La Lega replica, ricordando che gli sconti in realtà già ci sono e che il Carroccio ha stanziato i soldi necessari al prolungamento della metropolitana fino a Vimercate, invece di “buttare soldi per il bonus monopattini”.

Le parole del consigliere regionale 5 Stelle

“Gli sconti offerti da Serravalle sono ben poca cosa – dichiara Marco Fumagalli – Appaiono ridicoli se paragonati agli utili della società, che ammontano a decine di milioni di euro l’anno». Secondo l’esponente pentastellato è arrivato il momento di offrire un abbonamento ai pendolari: «Un gesto di attenzione nei confronti di una zona (il Vimercatese e non solo, ndr) che tanto ha dato e poco ha ricevuto”.

La replica della Lega

“Leggere in queste ore dell’interessamento del consigliere regionale Fumagalli al problema del casello della tangenziale Est fa quasi tenerezza – replicano per la Lega il deputato Massimiliano Capitanio e il consigliere regionale Alessandro Corbetta – Mentre la Lega di Governo stanziava 1 miliardo per la metropolitana in Brianza, i grillini buttavano al vento 250 milioni per i monopattini elettrici, senza contare i miliardi sprecati per i banchi a rotelle. Sul casello di Agrate-Vimercate già da settembre del 2019 avevamo chiesto e ottenuto l’estensione anche ai possessori di telepass dello sconto mensile del 25% per tutti gli utenti che effettuano più di 20 passaggi al mese alle barriere di Vimercate della A51. Fumagalli, infine, dimentica la recente aggregazione di Serravalle con Fnm”.

