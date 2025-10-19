La batteria della bici provoca l’incendio, ex pilota intossicato e alloggio inagibile

La batteria della bicicletta elettrica, appoggiata sul tavolo di casa, ha preso improvvisamente fuoco provocando un incendio nell’appartamento in piazza della Chiesa al civico 4, a Briosco.

La disavventura è capitata a Dario Wuhrer, milanese, giunto in paese da un anno, che ha raccontato l’accaduto:

«Ho appoggiato sul tavolo la batteria della bicicletta elettrica, che avevo acquistato soltanto da una settimana, e sono uscito un attimo a prendere un pacchetto di sigarette – racconta – La batteria non era in carica, l’ho solo lasciata sul tavolo. Al mio rientro ho visto le fiamme sprigionate dalla batteria. Ho subito reagito cercando di spegnere il fuoco».

Il fatto è accaduto venerdì scorso, intorno le 11.30, nell’appartamento in piazza della Chiesa all’angolo con via Pasino Brioschi. Immediati sono stati i soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con due mezzi, la Polizia locale, l’ambulanza e l’automedica.

Il proprietario della bici elettrica è rimasto intossicato dal fumo ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

«Ormai il fuoco l’avevo domato, me la sono vista brutta. Ho rimediato un’intossicazione, i medici mi hanno subito dato l’ossigeno e curato con terapia cortisonica. Sono rimasto in pronto soccorso sei ore, mi hanno assistito molto bene. Ora la mia casa è inagibile, le fiammelle sprigionate da quella batteria hanno bruciato il tavolo, le sedie e i documenti che avevo appoggiato. Il resto è tutto nero, pieno di fuliggine, anche dentro negli armadi è tutto da lavare. Al momento sono ospite da parenti e poi da un mio amico a Casale Monferrato, fino a quando non sarà sistemato l’appartamento» spiega il brioschese d’adozione, 66 anni, ex pilota di auto da corsa, che domenica avrebbe dovuto partecipare a una gara a Castelletto di Branduzzo.