La biblioteca di Carate riapre al prestito, ma solo su appuntamento

Nel rispetto delle misure contenute nel Dpcm del 3 dicembre 2020, la biblioteca di Carate Brianza è aperta solo su appuntamento per il solo prestito.

La biblioteca di Carate riapre al prestito: come prenotare l’appuntamento

La prenotazione dell’appuntamento si può effettuare:

per telefono, al numero 0362-987350 , da martedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, sabato dalle 9.00 alle 12.00

via email, scrivendo a caratebrianza@brianzabiblioteche.it

A breve sarà attivo anche un servizio di prenotazione tramite un’apposita applicazione per prenotare l’accesso alla Biblioteca.

La prenotazione dei documenti di tutte le biblioteche si può effettuare:

on-line, tramite l’area personale, su www.brianzabiblioteche.it

per telefono, al numero 0362 987350 , da martedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, sabato dalla 9.00 alle 12.00

via email, scrivendo a caratebrianza@brianzabiblioteche.it

La restituzione

Per la sola restituzione non occorre prenotare. Si effettua nell’atrio di ingresso della biblioteca in modalità self-service negli orari di apertura della biblioteca. Si ricorda che non è consentito l’accesso alle sale, all’emeroteca e alle aule studio.

E’ sempre attivo invece il servizio di prestito e consultazione digitale Media Library On Line https://brianzabiblioteche.medialibrary.it

Orari di apertura

Martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.00 e pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

Giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.00

Venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

Sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00

(foto dal sito web del Comune di Carate Brianza)

