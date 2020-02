La biblioteca di Concorezzo amplia la sua offerta e nel 2020 arrivano nuovi investimenti

Sono quasi 200 i nuovi titoli disponibili a catalogo in biblioteca a Concorezzo. Dall’inizio del 2020 sono stati infatti acquistati 75 nuovi libri, 88 dvd (film e serie) e 35 cd musicali.

In biblioteca a Concorezzo tanti nuovi titoli

“Ogni mese l’offerta dei titoli a disposizione aumenta con l’acquisto di nuovo materiale selezionato con attenzione dagli uffici- ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Nel 2020, in particolare, verranno investiti circa 20mila euro per acquisti di libri, cd e dvd e circa 4.500 euro per l’abbonamento a riviste e quotidiani. La biblioteca è un fiore all’occhiello del nostro Comune, una realtà di alto livello resa tale dal lavoro appassionato di tutto il personale che, a stretto giro, verrà potenziato in termini numerici. E’ stata infatti avviata in questi giorni la fase istruttoria del bando per le assunzioni di due nuovi professionisti che entro l’estate prenderanno servizio in biblioteca”.

Il sindaco consegna le tessere della biblioteca

Dal mese di gennaio inoltre il Sindaco Mauro Capitanio ha iniziato a consegnare la tessera della biblioteca ai residenti concorezzesi che ricevono la cittadinanza italiana.

“Si tratta di un canale in più per far conoscere una realtà straordinaria del nostro Comune- ha spiegato il sindaco Capitanio-. La biblioteca di Concorezzo, con la sua offerta di libri, cd, dvd, quotidiani, riviste e di laboratori, rappresenta infatti un polo culturale importante e prezioso per tutto il territorio”.

Le iniziative in programma nel 2020

Tra le iniziative in programma nel mese di marzo segnaliamo (il 5/3 alle ore 10.30) una lettura per bambini nell’ambito della collaborazione tra il Consultorio e la biblioteca sul progetto “Nati per Leggere” rivolto a mamme con bambini piccoli.

Il 9 maggio alle 16 è in programma una lettura per bambini dai 4 ai 7 anni dedicata a Gianni Rodari in occasione dei due anniversari: 100 anni dalla nascita e 40 dalla morte.

Il Corso di lettura Giornali (Quotidiani e Riviste), tenuto dal giornalista Antonio Caccamo e iniziato nel mese di ottobre, proseguirà con gli incontri fissati per il 27/2 – 26/3 – 30/4 – 28/5 dalle ore 10 alle 12.