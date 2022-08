La società Briantea84 piange il suo caro e amato presidente Alfredo Marson. Aveva 69 anni.

La Briantea84 piange l'amato presidente

Dal 1984 alla guida del club biancoblù, Alfredo Marson è stato l’ideatore e il fondatore di Briantea84 che in questi quasi quarant’anni ha diffuso in

Italia, in Europa e nel mondo i suoi valori di sport e inclusione. Le esequie sono già state svolte in forma privata e familiare. "Con profondo affetto, tutta la società Briantea84 si unisce al dolore dei familiari" la nota diramata poco fa.

"Meda ti sarà sempre riconoscente"

Da anni Meda è la casa del basket in carrozzina biancoblù e il sindaco è tra i primi tifosi della squadra. "Ciao Presidente…buon viaggio. La comunità medese ti sarà sempre riconoscente per quanto hai fatto e per la fortuna di aver incrociato le nostre strade. Condoglianze alla famiglia e a tutta la Briantea84" il messaggio che il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, ha affidato al suo profilo social.

(Nella foto: Alfredo Marson, foto di Fabio Oriani)