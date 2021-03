La cagnolina Jasmine ha raggiuto il “Doro” in Cielo

Se ne è andata la cagnolina Jasmine: era una dei diciannove cani della “banda degli Spinelli”, quelli del mitico contadino di Besana in Brianza

“Doro” (Giuseppe Spinelli all’anagrafe), scomparso nell’ottobre del 2014.

Le tre vite di Jasmine

La prima vita della piccola Jasmine è iniziata in un grande campo di via Rivabella a Villa Raveiro, frazione di Besana in Brianza, assieme a decine di altri cani dell’anziano agricoltore Giuseppe Spinelli (conosciuto in città come “il Doro”). Alla morte del suo padrone, il destino le aveva regalato una seconda vita al canile di Monza, dove la cagnolina timida e paurosa ha conquistato il cuore di Lorena, volontaria ENPA. E così comincia, all’età di 12 anni, la sua terza vita, quella in famiglia.

Nei sei anni vissuti con Lorena e Alberto, tra le passeggiate al Parco e i pomeriggi trascorsi dalla “nonna”, Jasmine ha trovato il tempo di “scrivere” (coadiuvata da mamma Lorena) il libro autobiografico “La terza vita di Jasmine” (acquistabile presso il rifugio; tutti i proventi devoluti all’ENPA). E, a dispetto del carattere piuttosto schivo, è diventata protagonista di incontri, come la conferenza sui “cani invisibili” tenuta presso la sede ENPA a febbraio 2018, o la serata “Amici animali e convivenza civile: conoscenza, responsabilità e rispetto”, organizzata da ENPA in collaborazione con il Comune di Besana e l’ATS Veterinaria a maggio 2018.

Il 2 marzo Jasmine, ultimo dei 19 “Spinellini” a trovare casa, se n’è andata (aveva a 18 anni), lasciando nella tristezza non solo la sua famiglia umana ma anche tutti i volontari e operatori ENPA che l’avevano conosciuta e seguita, prima nel campo con tutti i suoi compagni a quattro zampe e poi nella sua seconda vita in canile.

La lettera di Lorena

Lorena ha voluto dedicare alla sua cagnolina questa bellissima e commovente lettera.