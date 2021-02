La casa trasformata in serra, preso con 33 piante di marijuana.

Uno strano odore

I vicini sentono un odore strano e chiamano i carabinieri, che fanno una scoperta incredibile e arrestano 44enne italiano.

E’ accaduto a Vimercate in un appartamento come tanti in un condominio, almeno in apparenza fino a che i carabinieri della stazione cittadina, nella mattinata di ieri, venerdì, hanno bussato all’abitazione di un 44enne italiano. Hanno quindi proceduto all’ispezione delle varie stanze. Aprendo una porta si sono trovati dentro una vera serra artigianale per la coltivazione di marijuana.

Le piante anche nell’armadio e appese con le mollette

Le piantine e germogli contenuti in vari vasi sono spuntati un po’ ovunque: nell’armadio, nella credenza e addirittura sullo stendino, con le infiorescenze stese ad essiccare e appese con le mollette.

La segnalazione dei vicini

I controlli dei militari dell’Arma si sono concentrati nell’appartamento in seguito a una segnalazione proveniente dai vicini e proprio nell’abitazione è stata scoperta la serra artigianale allestita dall’uomo

C’era tutta la strumentazione necessaria alla coltivazione

Era completa di lampade ad incandescenza, aspiratori e strumentazione per essiccare i germogli che poi venivano riposti all’interno di contenitori ermetici nella dispensa. In casa sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Piante alte mezzo metro

In totale sono state 33 le piante (alte circa 50 cm) riposte in vasi sequestrate insieme a 20 germogli riconducibili al seme della medesima pianta e 280 grammi di infiorescenze già essiccate.

Chi è l’arrestato

L’uomo, un lavoro come addetto alle pulizie e dal dicembre 2019 sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sempre per reati connessi agli stupefacenti, è stato quindi arrestato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in flagranza di reato.

Ai domiciliari in attesa del processo per direttissima

In attesa di dover rispondere dei reati contestatigli, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e domattina dovrà comparire, attraverso collegamento in remoto dal Comando Compagnia Carabinieri di Vimercate con il Tribunale del capoluogo brianzolo, per essere sottoposto al rito direttissimo.

