La chiesa di Concorezzo cerca volontari per la ripresa delle Messe. La parrocchia dei Santi Cosma e Damiano sta formando un servizio d’ordine per contingentare gli ingressi alle funzioni.

Un modulo online da compilare

Da lunedì 18 maggio sarà nuovamente possibile celebrare le Messe in presenza dei fedeli. Anche a Concorezzo la parrocchi dei Santi Cosma e Damiano si sta muovendo per organizzarsi al meglio e svolgere le funzioni in totale sicurezza. Per questo motivo la comunità sta cercando dei volontari disponibili a far parte del servizio d’ordine alle celebrazioni.

“L’accesso alle chiese sarà contingentato e regolato da alcuni volontari maggiorenni che, indossati adeguati dispositivi di protezione individuale e un visibile segno di riconoscimento, garantiranno il rispetto delle norme per la partecipazione in sicurezza alle celebrazioni – si legge sul sito della parrocchia di Concorezzo – In particolare gestiranno l’ingresso e l’uscita dei fedeli dalle chiese e vigileranno sul corretto rispetto delle norme”.

Per entrare a far parte del servizio d’ordine la chiesa di Concorezzo ha pubblicato, sempre sul proprio sito, un modulo online da compilare e da spedire telematicamente, in modo da comunicare alla parrocchia la propria disponibilità.

Gli orari delle Messe

Leggendo il modulo online, è possibile anche scoprire i nuovi orari delle Messe che verranno celebrate nella chiesa di Concorezzo. Rispetto agli orari “tradizionali”, spiccano le Messe serali del sabato e della domenica, quando sarà possibile partecipare alle funzioni anche alle 20.30. Una scelta dettata dalla necessità di “diluire” ulteriormente la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni.

