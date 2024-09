Il Corpo musicale La Cittadina di Meda piange il suo ex maestro Francesco Rossetti, che aveva lasciato la direzione artistica della banda nel settembre 2007, dopo ben 28 anni.

Addio al maestro Francesco Rossetti

Nato nel 1939 in provincia di Lecce e residente a Milano da anni, Rossetti inizia a studiare musica a otto anni e nel 1959 si diploma in tromba in si bemolle al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Inizia la sua carriera musicale suonando in vari corpi bandistici pugliesi per approdare nel 1961 all’orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel 1963 entra a far parte del Corpo bandistico dell’ATM di Milano, dove lavorava; suona inoltre nella banda cittadina di Biella e Torino, “Città di Treviglio”, “Città di Como” e nell’orchestra “Claudio Monteverdi” di Milano. Nell’estate del 1973 suona, in qualità di tromba solista, nel corpo bandistico “Città di Sanremo”. Continua la sua carriera suonando nel Corpo Bandistico della Provincia di Milano e di Locarno, oltre che insegnare tromba all’Accademia Musiale di Sondrio. Inizia a studiare strumentazione per banda con i maestri Ugo Turriani e Carlo Pirola e nel 1980 si diploma al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Si dedica, quindi, alla direzione di alcuni corpi bandistici con i quali tiene concerti in Ungheria, Francia, Germania; nel 1989 con la banda di Mariano Comense esegue una toccante interpretazione della Madonna Nera di Czestoschowa nella sala “Paolo VI” di Città del Vaticano al cospetto di Sua Santità Giovanni Paolo II.

Per 28 anni ha diretto La Cittadina

Rossetti era molto conosciuto nel mondo musicale bandistico milanese e della Brianza per la sua grande passione per la musica. Viveva per la banda e non si risparmiava mai, tenendo la direzione di ben otto Corpi musicali tra i quali Meda, Mariano Comense, Crescenzago, Abbiategrasso e Carugate.

Stamattina i funerali a Crescenzago

I funerali sono stati celebrati oggi, sabato 7 settembre 2024, nella chiesa Santa Maria Rossa di Crescenzago. L'ingresso e l'uscita del feretro sono stati accompagnati dalle note musicali della banda locale.

"Rossetti ha raggiunto in Cielo i musicanti e gli amici de La Cittadina per dirigere la banda del Paradiso", il commento del presidente della Cittadina, Franco Gattoni.

NELLA FOTO IL MAESTRO FRANCESCO ROSSETTI (A SINISTRA) DURANTE UN CONCERTO DELLA CITTADINA