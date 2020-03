La colletta alimentare diventa a domicilio. L’iniziativa della Croce Rossa. Una volta acquistati gli alimenti i volontari di Desio passeranno a casa vostra per il ritiro.

Ogni anno la Croce Rossa organizza in questo periodo la colletta alimentare fuori dai supermercati della Brianza. Una iniziativa da sempre volta all’aiuto delle fasce più deboli della popolazione.

Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria in corso a causa del Coronavirus, la Croce Rossa di Desio ha attivato un nuovo servizio.

La colletta alimentare si farà, ma in modo diverso. Sono gli stessi volontari a comunicarlo: invece che ritirare i sacchetti fuori dagli esercizi commerciali, gli uomini della Croce Rossa desiana li ritireranno al domicilio delle persone che intendono donare.

Gli alimenti necessari

Attenzione però, servono solo determinati alimenti:

LEGUMI, SALVIETTE UMIDIFICATE, ZUCCHERO, BISCOTTI SECCHI, FARINA, SALE, MARMELLATE, SUCCHI DI FRUTTA, CARTA IGIENICA, PASSATA DI POMODORO, CARNE IN SCATOLA, OLIO, TONNO.

Per aderire all’iniziativa, una volta fatta la spesa, è necessario chiamare i numeri 392-9511688 oppure 338 3845726 tutti i venerdì dalle 10 alle 20. I volontari concorderanno le modalità per il ritiro degli alimenti.

“E’ il tempo della gentilezza”

É il tempo della Gentilezza! – scrivono su Facebook i volontari – Come ogni anno, il Comitato di Desio aveva programmato delle collette alimentari presso i supermercati, ma a causa del Coronavirus sono inattuabili.

Noi non ci arrendiamo! Abbiamo attivato una nuova modalità di raccolta alimentare per le persone indigenti e per coloro che, proprio a causa dell’emergenza CoVid-19, si sono ritrovate in difficoltà!

Abbiamo bisogno di questi prodotti! Una volta acquistati, i nostri volontari verranno a ritirare la vostra donazione e la distribuiranno alle persone in difficoltà! Distanti, ma con il cuore sempre vicino a tutte le persone che hanno bisogno di aiuto! Non siete soli!”.

