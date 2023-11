La comunità ha perso monsignor Giampiero Crippa

Questa mattina, mercoledì 15 novembre, è morto monsignor Giampietro (Giampiero) Crippa, prete residente a Biassono, suo paese di origine, con l'incarico di aiuto nella Comunità pastorale Maria Vergine Madre dell'Ascolto.

E' morto don Giampietro Crippa

Nato a Biassono il 19 maggio 1934, il sacerdote ha alle spalle un lungo trascorso nell'ambito delle scuole e dell'educazione. E' stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 21 giugno 1958. Nominato prelato d’onore dal 1 ottobre 1989, dal 1958 al 1966 è stato professore alle Civiche scuole medie di Cesano Maderno. Dal 1962 al 1968 è stato vice assistente diocesano dei fanciulli di Azione Cattolica e dal 1966 al 1970 vice direttore generale “Pastor Angelicus” di Milano.

Gli altri incarichi

Dal 1968 al 1970 monsignor Giampietro Crippa è stato assistente diocesano della Fuci, dal 1970 al 1976 assistente diocesano di Azione Cattolica adulti, dal 1976 al 1989 responsabile dell’Ufficio Scuola ed educazione cristiana e delegato dei Vescovi lombardi per la Pastorale scolastica, fino all'incarico di parroco a Milano dal 1980 al 1989 e poi dal 1994 al 2012 nella parrocchia San Giorgio al Palazzo. Dal 1989 al 1994, poi, è stato parroco a Cernusco sul Naviglio, nella parrocchia di Santa Maria Assunta. Dal 1994 al 2000 anche membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Orientamento Educativo (Coe), dal 1995 al 2012 amministratore parrocchiale a Milano, parrocchia di San Satiro, dal 1996 al 2000 docente di Teologia in Università Cattolica di Milano, dal 2001 al 2014 Consulente ecclesiastico del Centro Italiano Femminile (Cif) fino al ritorno nella sua Biassono, dal 2012, come prete residente, parrocchia di San Martino.

Sacerdote da 65 anni

Nel 1982 viene nominato monsignore, a settembre di quest'anno ha raggiunto il traguardo dei 65 anni di sacerdozio. Diceva sempre: "Tre sono stati i miei grandi amori: l'insegnamento, l'Azione cattolica e la parrocchia". I funerali di monsignor Giampietro Crippa saranno celebrati sabato mattina nella chiesa di San Martino dove è stato è stato portato il feretro.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 21 novembre 2023.