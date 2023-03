La comunità pastorale dice addio a don Angelo Viganò

La comunità pastorale Maria Vergine Madre dell'Ascolto di Biassono, Macherio e Sovico, dà l'addio a don Angelo Viganò, sacerdote residente a Biassono dal 2015.

Addio a don Angelo Viganò

Il sacerdote è deceduto ieri, martedì 7 marzo 2023. Nato a Biassono il 16 febbraio del 1939, è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 27 giugno 1964. Dal 1964 al 1973 è stato vicario parrocchiale a Milano, presso la parrocchia Beata Vergine Assunta in Bruzzano. Dal 1973 al 1974 vicario parrocchiale a Seregno presso la basilica di San Giuseppe. Dal 1974 al 1981 vicario parrocchiale a Cernusco sul Naviglio in Santa Maria Assunta. Dal 1981 al 1991 parroco a Gaggiano (località Vigano Certosino), chiesa dei Santi Eugenio e Maria. Dal 1991 al 1998 vicario parrocchiale a Lissone, chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Dal 1998 al 2005 parroco a Desio, parrocchia di San Giorgio. Dal 2005 al 2015 vicario parrocchiale a Senago in Santa Maria Assunta, poi vicario della Comunità Pastorale San Paolo Apostolo. Dal 2015 era residente a Biassono, nella parrocchia di San Martino.

I funerali

Don Angelo Viganò, mancato a 84 anni, lascia le sorelle Cesarina e Maria, il fratello Ernesto e dieci affezionati nipoti. Il funerale, preceduto dal rosario, sarà celebrato oggi pomeriggio (mercoledì 8 marzo 2023), alle 15.30, direttamente nella chiesa parrocchiale di San Martino a Biassono. Don Angelo riposa presso la cappella San Francesco. "Un particolare ringraziamento a Tania per le cure e la dedizione prestata" fanno sapere i familiari del sacerdote.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 marzo 2023.