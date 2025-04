La "Concorezzese calcio" cambia proprietà: al via una nuova era calcistica

Il club calcistico Concorezzese, storica società sportiva dilettantistica affiliata alla FIGC, si appresta a voltare pagina con grande entusiasmo, aprendo un nuovo capitolo della propria storia calcistica. Ad ufficializzare il passaggio di proprietà è stata una nota stampa diramata nel pomeriggio di oggi, sabato 12 aprile 2025.

Passaggio di quote gratuito

Il sodalizio calcistico, questa settimana, ha siglato una lettera di intenti atta a garantire il passaggio di quote, in forma gratuita, appena sarà ufficializzata l’assegnazione degli spazi sportivi comunali alla stessa. La nuova proprietà, solida, affidabile ed esperta, oltre "HeoLive", avrà al suo interno la società Ausonia 1931, come aveva già anticipato il Giornale di Vimercate qualche settimana fa.

"Il nuovo Direttivo è pronto a raccogliere il testimone e a sviluppare un progetto ambizioso ma sostenibile, con entusiasmo e competenza, fondato su solidi valori educativi, sportivi e sull’integrazione con il territorio - si legge nel comunicato stampa - Un passaggio importante, che si realizza anche grazie all’eccellente lavoro svolto dalla precedente gestione, che ha saputo portare avanti l’attività sportiva con dedizione, passione e grande senso di responsabilità verso i giovani, le famiglie e tutta la comunità concorezzese. Va a loro un sincero ringraziamento da parte di tutto l’ambiente".

Il dialogo con l'Esecutivo Capitanio

L'operazione prevede un dialogo con l’Amministrazione comunale di Concorezzo, con l’obiettivo di arrivare a una gestione degli spazi sportivi condivisa con Atletica Concorezzo ASD, che possa garantire continuità al progetto sportivo e alle sue attività, dalla Prima Squadra al settore giovanile, a partire già da questa stagione e guardando avanti verso le prossime.

"Sono previsti dei tempi tecnici fisiologici per finalizzare ogni dettaglio, ma tutte le fasi stanno procedendo con la massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, grazie alla collaborazione tra le parti - prosegue il comunicato stampa . L’obiettivo è chiaro: dare continuità alla tradizione calcistica concorezzese, valorizzando il settore dilettantistico e investendo su un progetto sportivo sostenibile, in grado di coinvolgere la comunità locale e di offrire nuove opportunità ai giovani talenti del territorio. A breve saranno calendarizzate le presentazioni ufficiali della nuova proprietà e le riunioni di programmazione con le istituzioni e le realtà del territorio, per dare concretezza al percorso avviato e proiettare la Concorezzese verso una stagione ricca di entusiasmo e nuove opportunità. Nella certezza che tutti i tesserati della Concorezzese, genitori, parenti e amici rimarranno tranquilli e concentrati sul finale di stagione che vedrà ancora tanti impegni e sicuramente tante soddisfazioni umane e sportive".

Perchè si è arrivati alla cessione?

Ricordiamo che tra le motivazioni che avevano portato la Concorezzese a presentare l'offerta per la gestione c'era il fatto che "la società non dispone di capacità finanziaria - si leggeva nel comunicato stampa diramato qualche settimana fa - risorse umane e competenze tecnico burocratiche idonne a farsi carico, secondo le condizioni speficicate dall'Amministrazione nel corso degli inconti, di ulteriori oneri per la gestione del centro sportivo per i quali servono figure qualificate e specializzate, consulenti e professionisti vari, che andrebbero a gravare sui costi di gestione".