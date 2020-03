La Cosov Villasanta stanzia 1000 euro nella lotta contro il Coronavirus.

Importante donazione quella effettuata dalla società calcistica guidata dalla presidente Angela Calloni, che nella giornata odierna ha dato comunicazione di aver devoluto mille euro all’ospedale San Gerardo di Monza, impegnato in prima linea per arginare la diffusione del virus Covid-19.

In questo momento di emergenza nazionale sembra scontato, quasi superfluo, ricordare che ognuno deve fare la propria parte per sconfiggere il nostro avversario.

Sul campo da calcio abbiamo imparato che per raggiungere i nostri obiettivi bisogna fare principalmente due cose: giocare di squadra e seguire quello che ci dice il nostro allenatore.

In questo momento il “mister” ci raccomanda di rimanere in casa per evitare di contagiarci e contagiare altre persone.

Per gioco di squadra intendiamo la voglia di aiutare, di metterci in prima linea e di poter dare il nostro contributo alla causa: per questo la Cosov ha deciso di donare 1000 euro all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Il nostro vuol essere un gesto, seppur piccolo, per far sapere a tutte le persone che stanno combattendo in prima linea, a costo della loro stessa salute, che sono al primo posto dei nostri pensieri e che la nostra squadra è al loro fianco, col cuore, per vincere anche questa partita.