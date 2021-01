La Croce Bianca di Besana avvia un corso per volontari addetti al trasporto sanitario semplice. L’inizio della formazione è previsto nel mese di febbraio.

La Croce Bianca di Besana avvia un corso per volontari

Il servizio di volontario addetto al trasporto consiste nel trasporto ed accompagnamento di persone con difficoltà motorie presso strutture sanitarie per esami e terapie e di ragazzi diversamente abili negli istituti scolastici e nei centri diurni. L’impegno richiesto varia in base alla disponibilità personale offerta da ogni volontario, la maggior parte dei servizi si svolge da lunedì a venerdì in orario diurno. Il corso ha una durata complessiva di 16 ore tra teoria e pratica, durante le quali si impareranno le nozioni fondamentali per affrontare i servizi operativi in sicurezza. Gli incontri sono previsti nei giorni 2,3, 4 e 5 febbraio dalle. 14.30 alle 18.30 a Besana Brianza, presso la sede Croce Bianca in via Manzoni 21. Il requisito di accesso è avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Per iscriversi o per avere maggiori informazioni, contattare il numero 335 31 20 62 o scrivere a coordinatore@crocebiancabesana.org.

Al via anche il Servizio Civile

La sezione besanese della Croce Bianca offre anche la possibilità di aderire come volontari al reclutamento per il Servizio Civile Universale. Il progetto di quest’anno si chiama “Essere per esserci” ed è stato presentato da Croce Bianca Milano con la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia.

Sarà possibile svolgere il servizio presso le diverse sedi della Sezione, la durata è di 12 mesi durante i quali è previsto un assegno mensile di 439,50€. Il requisito è avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. L’8 febbraio 2021 scade il bando per di reclutamento, per maggiori informazioni contattare il numero 335 31 20 48 o scrivere a coordinatore@crocebiancabesana.org

Il calendario associativo con tante foto storiche

Tra le iniziative di questo inizio 2021 in occasione del 60esimo Anniversario di Fondazione, la Croce Bianca di Besana ha realizzato il calendario associativo 2021 con una raccolta di fotografie dell’Archivio Storico della Sezione.

E’ possibile avere in omaggio il calendario sostenendo l’Associazione con una donazione. Di seguito le informazioni per donare:

Croce Bianca Milano Sez. Besana Brianza

IBAN IT33X0890132520000000800102

BCC Triuggio e Valle del Lambro – Filiale di Besana in Brianza

TORNA ALLA HOME