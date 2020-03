La Croce rossa di Lentate in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus FOTO

I Comitati locali della Croce rossa in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, avviata una raccolta fondi per sostenerli nell’acquisto di mascherine e altro materiale sanitario.

La Croce rossa di Lentate in prima linea

Sempre attivissima la Croce rossa lentatese, che oltre a garantire il servizio di soccorso ordinario (attraverso il 112) su tutto il territorio e il circondario, il servizio autoamica e il trasporto disabili e dializzati, ha messo a disposizione un’ambulanza aggiuntiva dislocata sul territorio lombardo, in base alle esigenze e alle disposizioni della centrale operativa.

Screening all’aeroporto di Malpensa

«Effettuiamo anche il presidio sanitario all’aeroporto di Malpensa (prima che venisse chiuso anche a quello di Linate, ndr) per lo screening dei passeggeri in arrivo, misurando la temperatura corporea – spiega il delegato stampa Stefano Orsenigo – Nella nostra sede abbiamo anche allestito la sala operativa locale (Sol), che continua a lavorare senza sosta per garantire il coordinamento delle attività e la sicurezza dei nostri operatori, che necessitano di tutti i dispositivi di protezione individuale». Alcuni volontari sono impegnati inoltre a supportare la sala operativa regionale.

Servizio di consegna spesa e farmaci

In più, «aderiamo al progetto promosso dall’Amministrazione in rete con le associazioni del territorio per la consegna di generi di prima necessità e medicine a casa degli anziani che ne hanno fatto richiesta».

Ecco come donare

Per sostenere la preziosa attività dei soccorritori è utile un contributo da parte di tutti. E’ possibile effettuare una donazione per acquistare mascherine, camici monouso, guanti e altro materiale sanitario per gli operatori, dotazione indispensabile in questa situazione di emergenza. Se si preferisce fare la donazione tramite Iban, queste le coordinate bancarie: Iban IT41P0837433240000006603602, causale Emergenza Covid-2019. Per maggiori informazioni rivolgersi al Comitato (via Garibaldi 33, 0362 556677).

