La Croce Rossa di Lentate sempre in prima linea: “Grazie a chi ci sostiene”

Il Comitato lentatese della Croce Rossa è sempre in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, sempre a fianco dei cittadini. E ringrazia tutti coloro che in queste settimane hanno dato e stanno continuando a dare un contributo alla sua attività, attraverso donazioni e piccoli ma grandi gesti concreti, segnali di una grande solidarietà.

Il grazie della Croce Rossa di Lentate

“Ringraziamo con tutto il cuore cittadini e aziende che ci stanno dando una mano a livello economico attraverso la raccolta fondi e materiale, ma anche donandoci dispositivi di protezione”, afferma il delegato stampa Stefano Orsenigo, invitando chiunque avesse a disposizione le mascherine FFP2 o le tute in tyvek a contattare il Comitato al numero 0362 – 556677.

Prosegue l’intensa attività del Comitato

Intanto l’attività degli instancabili volontari prosegue a spron battuto, tra servizi 118 (con un’ambulanza aggiuntiva messa a disposizione delle esigenze del territorio, tra Bergamo e Vimercate), la sala operativa nella sede di via Garibaldi 33, che tiene i rapporti con la Coc (centrale operativa comunale) di Lentate, Meda, Seveso e Barlassina (Comuni di territorialità del Comitato), il servizio di pronto spesa e pronto farmaco a tutti i cittadini con Covid-19 o in sorveglianza attiva, il trasporto degli indumenti puliti ai malati ricoverati in ospedale, il trasferimento a casa delle persone con Coronavirus dimesse dall’ospedale e il controllo della temperatura alla stazione di Monza.

Altre due ambulanze e volontari temporanei

Per supportare la loro intensa attività, “da qualche giorno sono operativi altri due automezzi che provengono dal Comitato milanese della Cri. Sono davvero una boccata di ossigeno in questo periodo”. Non solo: sono entrati in servizio anche alcuni volontari temporanei, pronti a dare una mano per svolgere alcuni servizi, sempre al servizio della collettività e di chi ha più bisogno.

