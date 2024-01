La Dipo piange il suo volontario tuttofare

Un lutto improvviso ha sconvolto il mondo sportivo della Dipo Vimercate: Pasquale Nigro, storico volontario della società sportiva vimercatese, è mancato nelle scorse ore in maniera inaspettata, lasciando i suoi famigliari e la grande famiglia biancoverde nello sconforto



A darne l'annuncio è stata la stessa società vimercatese attraverso il suo profilo Facebook.

"Oggi è un giorno tristissimo per tutti noi della Dipo - si legge nel comunicato - Purtroppo ci ha lasciato improvvisamente il nostro amico Pasquale, una persona sempre pronta ad aiutare la societò in ogni occasione, sempre presente in tutti i tornei al punto di ristoro e alla sistemazione del campo. Una persona che ha lavorato tantissimo per la Dipo, un volontario che ci mancherà tantissimo. Condoglianze da tutti noi alla sua famiglia. Sarai sempre nei nostri cuori Pasquale. Una preghiera".