La discoteca trasformata in un hub di massa

La discoteca “Polaris Studio” trasformata in un hub di massa.

Quattromila metri quadrati di spazi allestiti per l’avvio della campagna massiva anti-Covid. Palco e luci laser, negli spazi della discoteca «Polaris Studio» di via Della Valle a Carate Brianza, a ridosso della Statale 36, chiusi da oltre un anno per la pandemia, lasciano il posto a uno dei 4 hub vaccinali in capo all’Asst Brianza, dove da giovedì 15 aprile inizieranno le prime somministrazioni. Venti le linee vaccinali che verranno allestite, dodici immediatamente operative con inoculazioni di vaccini Pfizer e Astrazeneca.

Il sopralluogo del sindaco

Venerdì il sindaco Luca Veggian, con il comandante della Polizia locale e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, hanno effettuato un sopralluogo insieme ai vertici dell’Azienda socio-sanitaria territoriale. A riceverli il padrone di casa, l’imprenditore Egidio Motta, che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura con un contratto di 6 mesi. I volontari delle Tute gialle contribuiranno a governare e a gestire il flusso degli utenti in arrivo.

Gli altri hub in Brianza

Il primo a partire dei quattro hub vaccinali gestiti da Asst Brianza sarà quello di Vimercate (domani, lunedì 12 aprile). Poi è previsto l’avvio di quello a Carate Brianza. Dal 19 aprile entreranno a regime poi anche i punti di Limbiate e di Besana Brianza (al palazzetto sportivo «Ezio Perego», a Villa Raverio) dove sono già iniziate le operazione di allestimento.

