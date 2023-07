Incredibile a Cavenago: la discussione per chi deve dormire nel letto singolo finisce a coltellate. La violenta lite è avvenuta in una casa di corte di via 24 Aprile, all'altezza del civico 42. Protagonisti della vicenda due uomini di origine marocchina.

Prima gli insulti, poi la coltellata

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 luglio 2023. Intorno alle 17.30 due uomini di origine marocchina sono stati protagonisti di una violenta lite all'interno di un appartamento di corte situato in uno stabile di via 24 Aprile, all'altezza del civico 42. All'origine del diverbio l'occupazione di una camera con letto singolo presente all'interno dell'abitazione stessa. Dopo un iniziale scambio di insulti reciproci, uno dei due uomini ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico e ha colpito alla guancia destra l'altro litigante, provocandogli una ferita. Richiamato dai rumori, sul luogo della lite è poi arrivato un terzo connazionale che, nel tentativo di dividere i due contendenti, è stato a sua volta colpito da un fendente, questa volta alla mano destra.

I soccorsi in codice rosso

Due i feriti soccorsi in codice rosso, un uomo di 23 e uno di 28 anni. In via 24 Aprile si sono immediatamente portati i soccorritori della Croce Bianca di Brugherio. Dopo aver appurato che si trattava di ferite lievi, i due sono stati dapprima curati sul posto, quindi sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale di Vimercate per accertamenti. Sul posto presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Vimercate.