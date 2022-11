La dottoressa Chianese va in pensione, al suo posto un medico in arrivo da Monza

Finalmente una buona notizia sul fronte medici di base ad Arcore: da lunedì prossimo, 21 novembre 2022, sarà già operativo il sostituto della dottoressa Luigia Chianese che con la giornata di oggi, venerdì 18 novembre, 2022 saluta la città dopo tanti anni di professione medica e raggiunge la meritata pensione.

Il sostituto di Chianese il medico di base Francesco Pavan, 31 anni, ancora per poche ore in forza a Monza, nell'ambulatorio di via Libertà.

Pavan visiterà i pazienti in via Casati 34

Pertanto, a far data da lunedì 21 novembre 2022, i pazienti della dottoressa Chianese verranno seguiti direttamente da Pavan (recapito telefonico 3714125351) che riceverà gli assistiti su appuntamento nell’ambulatorio di via Casati 34 ad Arcore (dove attualmente visita Chianese) con la seguente articolazione oraria: lunedì dalle 9.30 alle 12.30, martedì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì dalle 15.30 alle 19.00, giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Non sarà necessario alcun adempimento presso gli sportelli scelta revoca distrettuale.

Cosa dovranno fare gli ormai ex pazienti di Pavan?

Ats, sul proprio sito, ha confermato che Pavan cesserà la propria attività di medico di base a Monza.

Pertanto, a partire da lunedì 21 novembre, gli ex pazienti di Pavan potrano procedere alla scelta di un nuovo medico di famiglia fra i medici disponibili all’interno del comune di Monza con le seguenti modalità: o recandosi presso gli uffici amministrativi (sportelli di scelta e revoca) dell’Asst di Monza (via Boito 2 Monza) solo su appuntamento nei giorni Lunedì, Mercoledì eVenerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 13.00 alle ore 15,00 previa prenotazione tramite il sistema Prenota Zerocoda https://prenota.zerocoda.it/ , oppure autenticandosi al sito di Regione Lombardia Fascicolo sanitario elettronico con Identità digitale SPID o, infine, recandosi presso le farmacie territoriali abilitate al servizio di scelta e revoca presenti nel comune di Monza.

La soddisfazione del sindaco Bono