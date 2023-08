La dottoressa di base se ne va, centinaia di pazienti beffati

L’ambulatorio chiude dall’oggi al domani. E, senza alcun preavviso, almeno centinaio di pazienti si ritrovano senza medico di base. E’ una situazione piuttosto problematica quella che si sta verificando a Burago in seguito alla definitiva cessata attività di una delle storiche dottoresse del paese.

La dottoressa di base se ne va dall'oggi al domani

Alla base della decisione una serie di problematiche di salute che hanno convinto la professionista a fare un passo indietro e lasciare il lavoro. Già da alcuni mesi la dottoressa non prestava più servizio in ambulatorio, motivo per cui altri colleghi erano stati incaricati di coprire temporaneamente la sua assenza. Che dal primo agosto è diventata definitiva. Peccato però che nessuna delle autorità competenti (Ats, per intenderci) si sia premurata di allertare i pazienti, che hanno saputo della chiusura dello studio solamente la sera prima e per via di un semplice volantino appeso sulla cancellata.

Ci si può rivolgere all'Ambulatorio Medico Temporaneo

Nei giorni immediatamente seguenti è arrivata una prima comunicazione da parte delle autorità competenti: «A fronte dell’oggettiva impossibilità alla copertura di tale ambito carente e dell’indisponibilità di altri medici di base a insediarsi con altro incarico temporaneo - si legge nella nota - i pazienti potranno avvalersi dell’Ambulatorio Medico Temporaneo attivo sia a Burago, in piazza Matteotti 13, sia a Vimercate, nella Casa di Comunità di via Brambilla 11. L’accesso all’ambulatorio avverrà solamente tramite prenotazione al numero verde 039.23690000».

Si è mossa anche l'Amministrazione comunale

Pur non avendo particolari competenze a riguardo, sulla questione si sta muovendo puntualmente anche l’Amministrazione comunale.