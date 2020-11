La dottoressa di Meda che ha sconfitto il Covid ed è tornata subito dai pazienti

Dopo aver sconfitto il Covid-19 è tornata subito in prima linea dai suoi pazienti. La testimonianza della dottoressa Patrizia Giugliano, medico di famiglia di Meda.

Sconfigge il Covid e torna dai pazienti

E’ dal 1987 che Patrizia Giugliano esercita con entusiasmo e dedizione la professione di medico di famiglia. Tanto è l’amore per il suo lavoro che nonostante un ricovero di dieci giorni al San Gerardo per complicazioni da Covid-19, è subito tornata a operare nel suo studio in via Indipendenza e non ha rinunciato alle visite a domicilio. “Durante il ricovero in ospedale ho temuto di non rivedere il mio compagno e mio figlio – racconta la dottoressa – Ma una volta guarita sono tornata operativa”.

LA TESTIMONIANZA SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE

TORNA ALLA HOME