La droga nascosta in casa scovata dal cane Harry.

Blitz in un appartamento di Villasanta, arrestato un 31enne

Con l’ausilio dei Carabinieri cinofili di Casatenovo, intervenuti su richiesta dei colleghi brianzoli, in un appartamento di Villasanta sono stati rinvenuti droga e una pistola con relativi proiettili. In manette un 31enne.

Il cane ha scovato 30 grammi di droga

Il blitz dei Carabinieri è stato portato a termine in un’abitazione della zona di via XXIV Maggio – via Manzoni grazie all’infallibile fiuto del cane Harry, che ha consentito di scovare di 30 grammi di hashish.

Trovata una pistola con matricola abrasa e proiettili

I militari, impegnati nei controlli serali per garantire il rispetto delle restrizione imposte dalla pandemia, sono intervenuti dopo avere notato uno strano viavai dall’abitazione di M. V., 31enne italiano, con precedenti per droga.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ma soprattutto una pistola clandestina con matricola abrasa, marca armi Galesi Brescia, munita di caricatore con all’interno 12 colpi 7.65.

Spacciava in casa

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire 200 euro in contanti verosimilmente provento dell’attività di spaccio che l’uomo effettuava nel proprio domicilio. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Monza in attesa di convalida che avverrà nei prossimi giorni.

L’arma inviata ai Ris

L’arma clandestina verrà inviata al R.I.S. di Parma per accertare e verificare un suo eventuale utilizzo in altri delitti.