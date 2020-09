La facciata del Municipio di Concorezzo si tinge di rosa

Lotta al tumore al seno, la facciata del Municipio di Concorezzo è pronta a tingersi di rosa. Bella iniziativa del Comune in programma per domani, giovedì 1 ottobre 2020.

La campagna di sensibilizzazione “Nastro Rosa”

Come ogni anno, in occasione del mese di ottobre, torna “Nastro Rosa”, la campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno promossa da Airc. Alla campagna ha deciso di aderire con un forte gesto simbolico anche il Comune di Concorezzo: domani, giovedì 1 ottobre, la facciata del Municipio verrà infatti illuminata con luci rosa.

“Abbiamo aderito in modo convinto alla campagna di sensibilizzazione promossa da Airc certi che anche un gesto simbolico come quello di illuminare di rosa il municipio possa far riflettere e ricordare a tutti l’importanza della ricerca e della diagnosi precoce nella lotta al cancro – ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio – Non solo, puntando i riflettori su questa tematica vogliamo anche manifestare la nostra vicinanza verso tutte le concorezzesi che stanno lottando o hanno lottato contro il tumore al seno che rappresenta la neoplasia più diffusa nel genere femminile tanto da riguardare una donna su nove nell’arco della vita”.

Il “Municipio in rosa” tuttavia non sarà l’unica iniziativa che prenderà vita a Concorezzo nei prossimi giorni. All’interno della farmacia comunale di Aspecon, a partire dal primo ottobre e per tutto il mese, sarà infatti possibile sostenere Airc tramite una raccolta fondi. A quanti doneranno un’offerta verrà regalata una spilla dell’associazione. Sabato 7 novembre, infine, un gruppo di volontari saranno presenti al gazebo di Airc in piazza della Pace per la vendita dei “Cioccolatini della Ricerca”.

