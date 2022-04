Un caso che fa discutere

La ragazza ha presentato regolare denuncia ma in questi giorni è arrivata la richiesta di archiviazione. Ecco perché...

Insulti, frasi violente, minacce e, addirittura, "inviti" ad abusi sessuali. E' bufera sul trapper brianzolo, Simone Rizzuto, che in arte si fa chiamare Mr. Rizzus, cui "Striscia la Notizia" nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 25 aprile, ha dedicato un ampio servizio per i contenuti di una canzone del cantante che ha preso di mira anche la figlia dell'inviato Valerio Staffelli.

La figlia di Staffelli minacciata nel brano del trapper brianzolo

In particolare nel servizio di Valerio Staffelli si fa riferimento ad uno dei brani del 24enne brianzolo ("Non ci siamo") in cui sono presenti frasi violente, insulti alla Brianza e anche minacce alla figlia dell'inviato di Striscia, Rebecca.

Parole oscene che ovviamente non sono passate inosservate alla diretta interessata che ha prontamente sporto denuncia, oltre che inviato formale richiesta per la rimozione o l'oscuramento del video incriminato.

"Sapete come è andata a finire? - racconta Valerio Staffelli nel servizio - Con una bella richiesta di archiviazione da parte della Procura del Tribunale di Monza in quanto le autorità non sono riuscite né a trovare e identificare Mr. Rizzus né tantomeno si è provveduto a cancellare o ad oscurare il video incriminato. Ma è possibile che la Procura non sia riuscita a identificare Simone Rizzuto? -Eppure è lui stesso che pubblicizza come trovarlo e dove trovarlo sui suoi social".

Nel servizio compaiono infatti diversi screenshot dove il trapper fornisce ai suoi followers indicazioni sul suo luogo di residenza (Villasanta); addirittura in un caso compare anche l'indirizzo completo. E poi, commenta ancora Staffelli, il 24enne pubblicizza sui social i suoi concerti con date e luoghi precisi.

"A questo punto noi auspichiamo che la Procura di Monza prenda tutte le prove che abbiamo raccolto e faccia fare alla giustizia il giusto decorso" - ha concluso Staffelli.

Per vedere il servizio completo di Striscia la Notizia clicca qui

L'onorevole Capitanio presenta un'interrogazione parlamentare

Insomma un caso davvero incredibile che ha attirato l'attenzione dell'onorevole brianzolo della Lega Massimiliano Capitanio che in queste ore ha fatto sapere di aver presentato un'interrogazione parlamentare a riguardo: