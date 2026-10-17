La Folgore Caratese torna a giocare in casa, ma cambia la viabilità: chiusure e parcheggi riservati per la partita

Dopo mesi di trasferte, la Folgore Caratese torna oggi alle 17.20 allo stadio di via XXV Aprile contro il Treviso. Capienza limitata a 1.050 spettatori e nuove misure per traffico e parcheggi.

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Dopo mesi di trasferte, la Folgore Caratese potrà finalmente riabbracciare il proprio stadio. L’appuntamento a Carate Brianza è per oggi pomeriggio, sabato 17 ottobre alle 17.30, quando la squadra scenderà in campo contro il Treviso (nella gara valevole per la decima giornata del campionato di serie C ) allo stadio comunale di via XXV Aprile, grazie al via libera temporaneo all’agibilità dell’impianto.

Il ritorno a Carate Brianza avverrà con alcune limitazioni: la capienza sarà ridotta a 1.050 spettatori e l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente dal lato di Carate Brianza.

L’autorizzazione temporanea è arrivata in settimana al termine di un iter concluso tra giovedì e venerdì. Prima il parere favorevole della commissione comunale di vigilanza, presieduta dal sindaco Luca Veggian, poi il via libera definitivo di Prefettura, Questura e Federazione.

Con il ritorno delle partite allo stadio cittadino, entrano in vigore anche le misure previste per la gestione della viabilità durante gli incontri della stagione agonistica 2026/2027. L’obiettivo è garantire la sicurezza del pubblico e separare i flussi delle tifoserie locali e ospiti attraverso chiusure temporanee delle strade e parcheggi dedicati.

Via XXV Aprile chiusa prima e dopo la partita

La principale modifica riguarda via XXV Aprile, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Achille Grandi e via Giuseppe Di Vittorio e il confine con Verano Brianza.

La strada sarà chiusa al traffico da 30 minuti prima dell’apertura dei cancelli fino a 15 minuti dopo il calcio d’inizio e da 15 minuti prima del termine della partita fino a 30 minuti dopo il fischio finale. La chiusura potrà proseguire fino al completo deflusso degli spettatori.

Stop temporaneo all’accesso anche in via Custoza, a Verano Brianza, nel tratto tra via Donizetti e via Petrarca. La limitazione scatterà 30 minuti prima dell’apertura dei cancelli e resterà in vigore fino a 15 minuti dopo l’inizio della gara. Sarà consentito il passaggio ai residenti, con la presenza della Polizia locale.

Parcheggi riservati alle due tifoserie

L’ordinanza introduce aree di sosta dedicate ai sostenitori delle due squadre. I divieti di sosta con rimozione forzata scatteranno due ore e mezza prima del calcio d’inizio e resteranno in vigore fino a 30 minuti dopo la conclusione dell’incontro.

Tifosi locali: una porzione del parcheggio di via Grandi, all’incrocio con via XXV Aprile.

una porzione del parcheggio di via Grandi, all’incrocio con via XXV Aprile. Tifosi ospiti: il parcheggio di via Olimpia, all’intersezione con via Giuseppe Di Vittorio, destinato ad auto e autobus.

il parcheggio di via Olimpia, all’intersezione con via Giuseppe Di Vittorio, destinato ad auto e autobus. Area aggiuntiva per gli ospiti: il parcheggio a pagamento con accesso da via Petrarca, a Verano Brianza, utilizzabile soltanto in caso di esaurimento dei posti in via Olimpia.

Le aree riservate ai sostenitori ospiti saranno presidiate dagli steward della società U.S. Folgore Caratese, incaricati di verificare il possesso di un biglietto valido prima di consentire l’accesso ai parcheggi.

Polizia locale ai varchi

Gli agenti della Polizia locale di Carate Brianza saranno presenti agli incroci di via XXV Aprile con via Grandi e via Di Vittorio e di via Custoza con via Donizetti. Il loro compito sarà regolare il traffico, gestire gli accessi consentiti e coordinare la viabilità alternativa.

Le disposizioni si applicheranno per tutta la stagione agonistica 2026/2027, in occasione delle partite disputate allo stadio. Per i residenti e gli automobilisti che devono transitare nella zona sarà quindi importante prestare attenzione alla segnaletica e considerare possibili deviazioni.