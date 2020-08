La gita in montagna finisce in ospedale

Doveva essere una allegra gita in montagna e invece per una 59enne di Besana Brianza è finita in ospedale

La gita in Valmasino

Erano da poco passate le 14 di ieri, venerdì 31 luglio, quando una donna di 59 anni di Besana in Brianza si è fatta male a una caviglia lungo il sentiero, in Val di Mello, nella zona di Cà dei Scüma. Gli uomini del Soccorso Alpino l’hanno raggiunta, hanno immobilizzato la gamba e l’hanno portata all’ambulanza per il trasporto in ospedale, a Sondrio, dove è giunta intorno alle 16.15.

TORNA ALLA HOME PAGE