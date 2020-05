La Guardia di Finanza sequestra oltre 19mila mascherine

La Guardia di Finanza di Seregno sequestra oltre 19mila mascherine: nei guai un imprenditore brianzolo. L’uomo è stato deferito per frode nell’esercizio del commercio e importazione di merce riportante marchi contraffatti.

Nel dettaglio, i finanzieri della Compagnia di Seregno, nell’ambito dell’intensificazione delle attività investigative volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni illeciti connessi all’emergenza epidemiologica in corso, hanno individuato in Brianza un imprenditore operante nel settore della rivendita di ricambi per auto e dell’antinfortunistica che, negli ultimi mesi, ha importato rilevanti quantità di mascherine protettive per la successiva rivendita alla Grande Distribuzione.

Le false certificazioni

Nel corso del controllo è stato accertato, in particolare, che l’imprenditore era in procinto di vendere 19.300 mascherine, commercializzate in parte come dispositivi di protezione individuale tipo “ffp2”, altre come dispositivi medici e altre ancora quali strumenti protettivi, riportanti, nella maggior parte dei casi, il marchio “CE” che veniva attestato da false certificazioni, inidonee a garantire le caratteristiche tecniche di sicurezza previste dalla legge.

All’esito dell’azione operativa, che ha consentito di sequestrare 13mila chirurgiche, 1650 del tipo “ffp2” e 4650 mascherine protettive, l’imprenditore brianzolo è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio e importazione di merce riportante marchi contraffatti.

