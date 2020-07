La Finanza sequestra beni per oltre 5 milioni ad una impresa edile brianzola

La Guardia di Finanza sequestra beni immobili per oltre 5 milioni ad una impresa brianzola. Sequestrati un ufficio a Milano, due capannoni, un laboratorio e quattro terreni.

La Guardia di Finanza sequestra beni immobili per oltre 5 milioni ad una impresa brianzola

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura della Repubblica di Milano, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni immobili oggetto di distrazione del patrimonio di una società edile di Limbiate, in fallimento e gravata da un ingente debito fiscale nei confronti dell’erario, pari a circa un milione di euro.

Uni dei gestori della società, si legge nel comunicato della Guardia di Finanza, in concorso con altri familiari residenti a Cesano Maderno e indagati per bancarotta fraudolenta, distraeva a favore di aziende terze riconducibili sempre alla medesima famiglia, diversi cespiti e denaro, tra cui un terreno per un importo di 15mila euro sebbene il valore fosse pari a circa 130mila euro ed un ramo d’azienda composto da cespiti immobiliari valutati in bilancio per oltre 2,5 milioni di euro.

In esecuzione del provvedimento ablativo, i finanzieri della Compagnia di Seveso hanno sottoposto a sequestro un immobile adibito ad ufficio nel comune di Milano, due capannoni ad uso commerciale, un laboratorio e quattro appezzamenti di terreno in Brianza, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro.

TORNA ALLA HOME