La Lega di Concorezzo piange la scomparsa di Mario Ottolini. Lo storico militante della sezione locale del Carroccio aveva 84 anni.

Fondatore degli “Scarpun”

Si è spento nella notte tra domenica e lunedì Mario Ottolini, storico militante della sezione concorezzese della Lega. Nato e cresciuto a Concorezzo, aveva compiuto 84 anni solo pochi giorni fa. Volto molto conosciuto in tutto il paese, aveva da sempre svolto la professione di tipografo, lavorando in via Libertà. Grande il suo impegno anche nell’ambito dell’associazionismo: Ottolini, infatti, era stato tra i fondatori nel 1975 degli “Scarpun”, la società dei pescatori concorezzesi.

“Purtroppo ci ha lasciato Mario Ottolini, primo presidente e fondatore degli Scarpun – ha scritto Roberto Frigerio, uno dei co-fondatori della società – Il libro dei ricordi conta tante pagine vissute con lui in oltre 25 anni e l’emozione prende il sopravvento per descrivere cosa sia stato per la società. Ciao Mario, un saluto dai Pescatori delle prima ora”.

Storico militante della Lega

Storico militante della Lega, Ottolini si era più volte candidato alle elezioni comunali nelle fila del Carroccio. L’ultima volta nel 2014.

“E’ stata una delle prime persone che ho incontrato quando mi sono avvicinato alla sezione concorezzese della Lega – ricorda con affetto l’attuale sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio – Mi ha accolto all’interno del partito, facendomi sentire fin da subito la sua passione per la politica genuina, quella vissuta sempre a fianco dei cittadini. La sua era una presenza fissa a tutte le feste organizzate dalla Lega, ma non solo. Era molto attivo anche nell’associazionismo, come testimonia l’impegno con gli Scarpun. Si dava da fare soprattutto nelle cucine, offrendo un contributo fondamentale”.

I funerali si svolgeranno mercoledì nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

Un ampio servizio dedicato alla figura di Mario Ottolini sul Giornale di Vimercate in edicola da domani, martedì, e disponibile su tutte le piattaforme digitali.