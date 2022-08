La Lega di Cesano Maderno piange un suo fedelissimo: è morto oggi, giovedì 25 agosto, Nando Magni. Aveva 82 anni.

La Lega piange un fedelissimo militante

"Ciao Nando, te ne sei andato in silenzio… Noi oggi vogliamo ricordarti così: presente ai gazebo della Lega, ad ogni manifestazione, sempre presente ogni qualvolta la Lega ci chiamava - il messaggio sui social dell'onorevole Marina Romanò - Oggi con te perdiamo un fedelissimo, perdiamo un amico. Un abbraccio alla tua e nostra Francesca e ai tuoi tre figli da tutta la sezione della Lega di Cesano Maderno".

Il funerale sabato a Molinello

Classe 1940, casa a Molinello, dove prima della pensione aveva un laboratorio di cornici, Magni militava in Lega insieme alla moglie Francesca Barazzetta. "Discreto e appassionato, si è sempre dato da fare tantissimo, anche nell'ultima campagna elettorale, ai gazebo in piazza la domenica o a volantinare al mercato del venerdì" ricorda l'onorevole Romanò, leader della sezione cittadina della Lega. Con i suoi 82 anni compiuti a maggio, a giugno Magni era stato il candidato più anziano in corsa all'ultima campagna elettorale per le Amministrative. Il funerale di Nando Magni sarà celebrato sabato, 27 agosto, alle 15, nella chiesa di San Pio X a Molinello.