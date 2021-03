La Lega ricorda Ettore Motta, “portato via da questo virus”

Nel giorno della commemorazione delle vittime del Covid la Lega di Desio ricorda Ettore Motta, militante del Carroccio ed ex vicesindaco di Desio, “portato via da questo virus”.

Un pensiero ai desiani che sono mancati per il Covid

“Vogliamo esprimere un pensiero per gli oltre 30mila cittadini lombardi che hanno perso la vita in quest’ultimo terribile anno di pandemia – l’intervento della Lega – In generale tutta la nostra Regione ha pagato un prezzo altissimo in vite umane a questo virus e anche Desio non è stata esente. Il Covid ha inevitabilmente colpito anche la nostra città e, per questo motivo, vogliamo riservare un pensiero dedicato ai desiani che sono mancati, alle loro famiglie, a chi ha dovuto affrontare la perdita di una persona cara”.

Il grazie “a chi ha rischiato ogni giorno per fare il proprio dovere”

“Ringraziamo, e non finiremo mai di farlo, chi in questo anno ha lavorato, rischiando ogni giorno per fare il proprio dovere, soprattutto nei mesi più duri della prima ondata: grazie al personale sanitario, a chi ha continuato a lavorare nei negozi e nei supermercati desiani, nel trasporto e in tutti quei settori cruciali per assicurare alle famiglie di avere tutto il necessario. Grazie alle forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco, a tutti i volontari, alla Protezione civile, a tutte le persone che hanno dato una mano come potevano”.

Tante le iniziative di volontariato

“Desio, in termini di volontariato, è una città molto generosa, come dimostra il gran numero di iniziative solidali organizzate per essere vicini a chi ne ha bisogno. Oggi è il giorno del ricordo e della preghiera, non della polemica. Da domani ricominciamo a lavorare a testa bassa, per far ripartire Desio, la Brianza e la Lombardia ancora più forti di prima. Ricordando tutte le vittime desiane del Covid, ci permettiamo di rivolgere un pensiero particolare ad uno di loro. Ettore Motta, militante della Lega ed ex vicesindaco di Desio, portato via da questo virus”.