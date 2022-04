La lite tra automobilisti finisce a martellate alla testa

Incredibile

L'aggressione, scaturita da un banale tamponamento, si è verificata a Lesmo: 80enne portato in ospedale

Il tamponamento, poi il confronto tra i due automobilisti che è salito sempre più di tomo fino a quando uno dei due non ha preso un martello e non ha colpito "l'avversario", un 80enne

La lite fra automobilisti finisce a martellate

Eppure nulla lasciava presagire quello che è poi successo a Lesmo. Dove a seguito di un banale tamponamento tra due vetture, i due automobilisti hanno iniziato a litigare in modo sempre più veemente. E, incredibilmente, si è anche passati dalle parole ai fatti: uno dei due, poi risultato essere un 54enne incensurato, ha afferrato un martello che aveva in auto e ha colpito alla testa l'altro uomo, un 80enne, per poi allontanarsi. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della Stazione di Arcore che hanno avviato immediatamente le indagini e le ricerche del fuggitivo e gli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi portarlo in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato ferite guaribili in 10 giorni. I Carabinieri, nel corso delle indagini, hanno acquisito i filmati delle telecamere site lungo il percorso, risalendo all’identita dell’aggressione, un 54enne incensurato e procedendo a denunciarlo in stato di libertà. Allo stesso i militari hanno ritirato, in via cautelare, tre fucili legittimamente detenuti.