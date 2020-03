La lite tra minorenni degenera: 15enne in ospedale

Una lite tra minorenni degenera in rapina e un 15enne finisce all’ospedale di Desio, dove viene dimesso con una prognosi di quindici giorni per una ferita al naso. E’ successo a Cesano Maderno.

La lite tra minorenni degenera in rapina

Nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020, in via Monteverdi, vicino al centro commerciale, è scoppiata all’improvviso una lite per motivi su cui i Carabinieri della Compagnia di Desio stanno ancora indagando, tre minorenni sono stati aggrediti da coetanei.

Gli rubano telefono e orologio

Una banale lite per futili motivi, scoppiata una manciata di minuti dopo la mezzanotte, si è trasformata in una rapina quando a un ragazzo, classe 2004, è stato sottratto con la forza il telefono cellulare e l’orologio. Il minorenne, strattonato, è stato soccorso dal personale della Croce Rossa di Varedo, sul posto con un’ambulanza, e quindi trasportato all’ospedale di Desio. Ha rimediato una brutta ferita al naso. Se la caverà in quindici giorni, salvo complicazioni.