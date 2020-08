La maestra di tessitura spegne 100 candeline

Concorezzo festeggia la sua centenaria: tanti auguri nonna Paolina Fumagalli.

Per la sua festa di compleanno è stata invitata in Municipio e lo ha visitato insieme al sindaco Mauro Capitanio. Poi ha intonato una canzone nell’aula del Consiglio e ha intrattenuto i presenti con battute e aneddoti di infanzia. Un traguardo per pochi quello raggiunto giovedì scorso dalla centenaria Paolina Fumagalli.

Paolina, giovedì pomeriggio, alla presenza del primo cittadino e del consigliere comunale Antonio Mandelli, ha ricevuto un mazzo di fiori e un libro sulla storia di Concorezzo. E lei, per ringraziare del gentil pensiero, ha ricambiato intonando «Lassa pur ch’e lmond el disa», in versione squisitamente concorezzese, con una voce chiara e intonata, da fare invidia.

E’ nata in via Santa Marta

La neo centenaria è nata il 29 luglio del 1920, ma l’atto di nascita venne registrato il 30, in via Santa Marta, all’interno della “Corte Vaticano”. Una vita non facile, segnata da lutti improvvisi, come quelli dovuti alla scomparsa della mamma e del marito, ma anche da cambiamenti epocali come la fine del monto contadino e lo scoppio della Seconda Guerra mondiale.

