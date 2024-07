La malattia si è presa Davide Martorelli, sindacalista attento agli ultimi

Aveva sempre interpretato il ruolo di sindacalista come una missione a servizio delle persone più in difficoltà, aiutandole concretamente.

Per tutti era Dado

Il mondo del sindacato, la Cisl e Vimercate in particolare piangono Davide Martorelli, per tutto Dado, scomparso nella notte scorsa, tra mercoledì 3 e giovedì e 4 luglio, a soli 52 anni.

Vicino al centrosinistra di Vimercate

Classe 1971 (a giorni avrebbe compiuto i 53 anni), residente da tempo a Vimercate, si era impegnato a lungo anche sul fronte politico locale; era stato in particolare vicino alla lista civica di centrosinistra "Vimercate futura", sia nelle elezioni amministrative del 2016 sia in quelle del 2021, pur non essendo candidato. E recentemente si era iscritto nuovamente alla sezione cittadina del Partito democratico.

La malattia

Poco più di un anno fa aveva scoperto la malattia; diagnosi che non aveva lasciato molte speranze. Un decorso molto veloce fino alla scorsa notte, quando Dado se ne è andato lasciando la moglie Raffaella e due figli, Arianna e Nicola.

Una vita nella Cisl

In forze alla Cisl, si era prima occupato degli Edili e successivamente del settore dei Tessili e dei Chimici, operando a lungo nel Vimercatese, a Monza e in Brianza e, negli ultimi anni, nella zona di Milano.

Il ricordo di una collega

"Abbiamo lavorato fianco a fianco su tante vicende per 15 anni in particolare nella zona del Caratese e in Brianza - lo ha ricordato, commossa e incredula per la scomparsa Eliana Schiadà, sindacalista della Cgil - Davide era una persona fantastica, generosa, competente. Un collega retto e affidabile, dal grande spessore umano. Ha aiutato concretamente tante persone, prendendosi a cuore le storie di chi era in difficoltà. Nonostante la malattia, aveva cercato di lavorare fino all'ultimo facendo sentire la sua presenza. Lascia un grande vuoto. Il mio pensiero va ora alla sua famiglia, alla moglie e ai due figli che adorava".

Le parole della Cisl di Milano

"A nome della segreteria e di tutta la Cisl milanese desidero porgere le mie più sincere condoglianze alla famiglia di Davide, alla moglie Raffaella e ai figli Arianna e Nicola - ha dichiarato Carlo Gerla, segretario generale Cisl Milano - Mando anche un abbraccio ai colleghi della Femca che hanno condiviso con lui l'esperienza nel sindacato e hanno avuto modo di apprezzarne le competenze e le qualità umane. Ho conosciuto in Davide un sindacalista preparato e appassionato e una persona gentile, sempre attenta ai bisogni degli altri".

Gli amici della civica "Vimercate futura"

"Un amico caro, prima di tutto - lo ha ricordato commossa Mariasole Mascia, vicesindaco di Vimercate, a nome degli amici della civica "Vimercate futura" - Una persona solare, generosa e sempre aperta al confronto, purché equilibrato e costruttivo. Anche durante la malattia, che ha affrontato da subito con stupefacente serenità, non ha smesso di cercarmi, con discrezione e gentilezza, per darmi il suo contributo, il suo supporto o anche solo per uno scambio di idee su temi di politica locale o nazionale. Ha partecipato alla nascita e alla crescita di Vimercate Futura, che porterà sempre con sé un pezzo di lui".

Il cordoglio del Pd di Vimercate

Cordoglio è stato espresso anche dal segretario del Pd di Vimercate, Corrado Boccoli.

"Davide era una persona gentile, attenta, con il sorriso sulle labbra anche quando la malattia lo ha colpito - lo ha ricordato Boccoli - Era parte della nostra comunità e ci mancherà moltissimo. Il suo impegno politico e sindacale lo ha fatto apprezzare da tutti. Tutto il circolo del PD di Vimercate si stringe con affetto alla sua famiglia, ai suoi affetti e ai suoi compagni della CISL".

L'abbraccio dell'amica Benedetta

"Ho letto molte parole in queste ore, che amici e parenti hanno utilizzato per descriverlo - ha aggiunto Benedetta Missaglia, assessore comunale ad Agrate, ma soprattutto amica ed ex collega di Davide Martorelli - Sembrano tutte cucite su Dado.

Un uomo premuroso, diligente e prezioso. Un collega e amico di gran cuore sempre attento e presente anche quando era, invece, lui stesso a necessitare attenzioni e cure. Con Dado si poteva parlare di politica, di letteratura, di mostre da visitare, di storia del sindacato e di attualità. Mancherà molto a tutti ma sono sicura che ogni persona che abbia avuto il privilegio di conoscerlo, si porterà per sempre nel cuore la felicità di aver condiviso anche solo una piccola parte del proprio percorso con lui".

L'ultimo saluto

La cerimonia laica per l'ultimo saluto a Davide Martorelli è fissata per questo sabato, 6 luglio, alle 15.30, alla Casa del Commiato di via Cremagnani, a Vimercate.