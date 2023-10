Su segnalazione di alcuni vicini di casa che passando dal box di un condomino avevano avvertito uno "strano" odore, i Carabinieri di Bernareggio sono intervenuti nella tarda serata del 25 ottobre ad Aicurzio.

La marijuana appesa allo stendino e le piantine in casa: arrestato un 57enne

Qui hanno suonato al campanello di un 57enne per effettuare una perquisizione domiciliare. Ed è proprio nel corso di quest'ultima che i militari, hanno trovato, all'interno del garage del 57enne uno stendino con appese infiorescenze di marijuana del peso di circa 250 grammi, mentre all’interno del suo appartamento sono state trovate tre piccole piante di marijuana e 14 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione.

Il tutto è stato posto sotto sequestro dai militari.

L’uomo, tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed accompagnato nella mattinata del 26 ottobre presso il Tribunale di Monza, dove al termine del giudizio direttissimo ne è stato convalidato l'arresto e rimesso in libertà.