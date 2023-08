La marijuana cresce nell'aiuola comunale: sequestrata una piantina da vigili

Gli agenti della Polizia locale di Verano hanno sequestrato una piantina di cannabis che cresceva "indisturbata" tra i fiori e l' erba di un'aiuola pubblica in via Repubblica.

Una piantina di marijuana cresceva "indisturbata" in un'aiuola pubblica di Verano. Durante il taglio dell’ erba e la manutenzione di un’area verde in via della Repubblica, alcuni addetti incaricati dal Comune, si sono accorti che c’era anche una strana piantina, che altro non era che cannabis, dell’altezza di oltre un metro.

Nessuno, a quanto pare, fino ad allora aveva notato la piantina, che cresceva insieme all'erba e qualche fiore nell'aiuola, ma grazie ai giardinieri è scattata subito la segnalazione. Gli addetti hanno immediatamente allertato il comando della Polizia locale di via Sauro: gli agenti giunti subito sul posto hanno rimosso e sequestrato la pianta e informato la Procura di Monza.