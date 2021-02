La “Nino Ronco” basket torna in palestra grazie ai tamponi offerti dallo sponsor. I test sono stati eseguiti sabato mattina a Ornago.

“Un aiuto doveroso”

La sezione basket della “Nino Ronco” si rimette in moto. E lo fa grazie all’aiuto della “Starch”, da oltre dieci anni sponsor principale del sodalizio ornaghese. L’architetto Claudio Beretta, titolare dell’azienda, ha infatti deciso di pagare i tamponi antigenici a tutti gli atleti e dirigenti delle squadre che hanno avuto il permesso di riprendere gli allenamenti (rispettando ovviamente tutti i protocolli di sicurezza del caso). Un gesto che ha sgravato le famiglie di un’ulteriore spesa.

“La nostra azienda si occupa di informatizzazione e fortunatamente non ha risentito della pandemia – spiega Claudio Beretta – Ho quindi ritenuto giusto e doveroso offrire un contributo importante in un momento storico non semplice. Grazie a questo tampone tanti piccoli atleti potranno tornare ad allenarsi: questa è l’unica cosa che conta”.

I test sono stati eseguiti nella palestra di Ornago, “casa” della “Nino Ronco”: ad occuparsene il Centro Ortopedico Brianza di Concorezzo, che nelle scorse settimane aveva gestito il Covid-point allestito in paese. Presente in palestra anche il sindaco Daniel Siccardi, nella doppia veste di primo cittadino e di genitore.

Tamponi tutti negativi

Sono stati circa 60 i tesserati delle squadre Under 13, Under 14 ed Esordienti 2009 a essere sottoposti a tampone: fortunatamente non si sono riscontrati positivi né tra gli atleti né tra dirigenti e allenatori. Un’ottima notizia, che permetterà alla “Nino Ronco” di riprendere al più presto gli allenamenti.

“Siamo andati sul sicuro, scegliendo un’azienda che aveva già lavorato sul territorio e che ci ha fornito tamponi rapidi e sicuri – sottolinea Roberto Meregalli, vicepresidente della Polisportiva e responsabile della sezione basket – Siamo molto contenti perché grazie a questa giornata di test potremo riprendere l’attività, almeno a livello di allenamenti. Siamo molto soddisfatti, per i nostri ragazzi era davvero troppo importante tornare in palestra. I giovani stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia, che li ha privati della scuola e dello sport. Ovviamente non possiamo che ringraziare la Starch: da anni ci affianca come sponsor e in questa occasione ci ha offerto questo “giro” di tamponi, aiutando le tasche di tante famiglie. Un grazie anche all’Amministrazione comunale per il sostegno”.

