La Nino Ronco Ornago piange una delle sue colonne

Il Gruppo sportivo Nino Ronco di Ornago piange una delle sue colonne. Si è spento a 80 anni Martino Colombo, ex assessore e storico dirigente della società rossonera.

Grande amante del ciclismo, Martino Colombo è stato tra i co-fondatori della sezione ciclismo della Nino Ronco, società sportiva di Ornago. Ma non solo. Aveva infatti ricoperto anche la carica di assessore all’Ecologia negli anni dell’Amministrazione Beretta.

“Era stato tra i promotori della corsa “Medaglia d’Oro”, diventata negli anni un punto di riferimento nel calendario dilettanti, e della Festa dello sport – ricorda Christian Zin, per diversi anni numero uno della Nino Ronco – Al suo fianco aveva Paolino Villa, con cui ha collaborato nella gestione della società. Per me è sempre stato un punto di riferimento: la sua precisione e la sua professionalità mi hanno sempre guidato negli anni da presidente”.