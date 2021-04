La nuova scuola sarà intitolata a Gaetana Agnesi. La primaria di via Don Mariani a Bovisio Masciago porterà il nome dell’illustre matematica che visse nel ‘700

Porterà il nome di Maria Gaetana Agnesi il nuovo plesso scolastico di via Don Mariani. Aperto a settembre in concomitanza dell’avvio dell’anno scolastico con il trasferimento di dieci classi, la primaria porterà il nome dell’illustre matematica che visse nel ‘700, la cui fama ha avuto risonanza a livello internazionale.

Una donna di scienza legata al territorio

La proposta di dedicazione è stata formulata dal collegio docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni con la delibera del 1 settembre 2020. Gli insegnanti e della dirigente Fabiana Novello hanno pensato ad una donna di scienza, legata al territorio. Successivamente, con la delibera del 25 marzo, la Giunta ha espresso parere favorevole alla scelta dell’Istituto.

La proposta approvata in Giunta

“Questo prestigioso personaggio è legato alla storia di Bovisio Masciago. Esiste tuttora, infatti, la villa ex Agnesi, dove Maria Gaetana soggiornò in vari periodi della sua vita, nonché è presente sul territorio una via a lei dedicata” spiega la Giunta, condividendo il gesto significativo di intitolare il plesso scolastico all’illustre matematica. La comunicazione sarà ora inviata all’Ufficio scolastico provinciale per la prosecuzione dell’iter, che si concluderà con la posa di una targa davanti alla scuola e, se possibile, una cerimonia pubblica.

Matematica, filosofa e benefattrice

Maria Gaetana Agnesi nacque a Milano nel 1718 e morì nel 1799. E’ stata una matematica, filosofa, teologa, accademica, ma anche benefattrice. Riconosciuta come una delle più grandi matematiche di tutti i tempi, fu la prima a ottenere una cattedra universitaria all’Università di Bologna. Agnesi è legata a Masciago da molti anni di villeggiatura, spesi nella villa che ancora oggi porta il suo nome, in via Petrarca. Dimorò anche alla Valera di Varedo, nella villa di viale Brianza, oggi in condizioni di forte degrado. Nel 1972 si ritirò dalla vita pubblica per dedicarsi ai malati e alle opere pie. Nel 1783 diventò direttrice del Pio Albergo Trivulzio, dove restò fino alla morte, senza mai abbandonare gli studi religiosi.