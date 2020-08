La Pallavolo Concorezzo piange lo storico dirigente Sergio Bonati

Pallavolo Concorezzo in lutto: si è spento a 76 anni lo storico dirigente Sergio Bonati. Da oltre quarant’anni collaborava con la società biancorossa.

Classe ’44, Sergio Bonati da oltre quarant’anni collaborava con la Pallavolo Concorezzo, società in cui era approdato dopo tanti anni spesi nei quadri dirigenziali della Di.Po. Vimercate. Originario proprio di Vimercate, si è spento nella notte tra domenica e lunedì all’età di 76 anni. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata proprio la Pallavolo Concorezzo, attraverso un post apparso sulla pagina Facebook della società.

Un messaggio di cordoglio condiviso dal presidente della società Alberto Arosio.

“Da noi lo conoscevano tutti, non si perdeva una partita, che fosse della Prima squadra o del settore giovanile – spiega il numero uno biancorosso – Seguiva un po’ tutte le nostre realtà, oltre a essere il segnapunti ufficiale. Dopo la sua esperienza nella Di.Po., dove aveva calcato anche palcoscenici molto importanti, era arrivato da noi oltre quarant’anni fa, offrendo un contributo molto importante per la crescita dalla nostra società. Era un amante della pallavolo oltre che un profondo conoscitore del gioco. Non era uno di tante parole, ma era estremamente intelligente: quando parlava diceva sempre qualcosa di appropriato e di costruttivo”.