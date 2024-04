La parrocchia di Mezzago piange lo storico parroco don Renzo Riva. Classe '36, aveva guidato la parrocchia dell'Assunta per 18 anni, dal 1980 al 1998. Domani, martedì, i funerali nel suo paese d'origine, Inzago.

Ordinato prete nel 1961

Nato a Inzago il 19 ottobre del 1936, don Renzo Riva è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 25 febbraio del 1961. Dal 1961 al 1969 ha ricoperto il ruolo di viceparroco a Locate Triulzi, prima di vivere la prima esperienza di parroco a Corrido, Comune in Provincia Como. Undici gli anni trascorsi in riva al Lario, prima di essere trasferito a Mezzago: qui don Renzo ha trascorso ben 18 anni, diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità. Tante le opere realizzate nel corso degli anni nella parrocchia dell'Assunta. Nel 1998 lo spostamento all'ospedale Niguarda di Milano, prima come vicario parrocchiale, quindi come cappellano del nosocomio. L'ultima tappa, prima del definitivo trasferimento a Lecco come sacerdote residente, del cammino sacerdotale ha visto don Renzo impegnato con incarichi pastorali al Santuario della Madonna del Bosco a Imbersago (dal 2011 al 2016).

Il legame con Mezzago

Inevitabilmente molto forte il legame tra Mezzago e don Renzo, che nel 2011 aveva festeggiato proprio nella parrocchia dell'Assunta il 50esimo anniversario del suo sacerdozio.

"E' stato un grande parroco, vicino soprattutto agli anziani e ai più deboli - lo ricordano alcuni parrocchiani di Mezzago - Ha fatto tanto per la nostra comunità, anche se non amava i gesti eclatanti. Però era molto presente, sempre tra la gente pronto a dare una mano".

Le esequie di don Renzo Riva verranno celebrate domani, martedì 16 aprile 2024, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Inzago (alle 15), mentre questa sera, lunedì, nella Sala Arca dell'oratorio di Mezzago verrà celebrato un momento di ricordo (alle 20.30).