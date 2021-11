La parrocchia di Peregallo piange il suo infaticabile volontario

Lesmo

Si è spento nella notte tra venerdì e sabato il 76enne Angelo Viganò, volontario tuttofare e fondatore del gruppo sportivo Raselp

Dolore e sgomento. La parrocchia Annunciazione di Peregallo e tutta la comunità pastorale lesmese piangono l'infaticabile volontario Angelo Viganò.

Il presidente del Gruppo Sportivo Raselp Peregallo aveva 76 anni e poche ore fa, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 novembre, si è arreso dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro la malattia.

Nel 1975 fondò la Raselp

Viganò, insieme ad altri soci, nel lontano 1975 contribuì a fondare la Raselp ("Riuniti associati sportivi elementi liberi Peregallo") che per oltre 45 anni ha contribuito, con le sue iniziative, a raccogliere fondi per l'edificazione del nuovo oratorio Don Bosco e alla ristrutturazione della Chiesa Annunciazione. Tutto il ricavato delle manifestazioni veniva destinato per le casse dell'oratorio.

Due in particolare le manifestazioni che legano inscindibilmente il loro nome a Viganò: la Tombolata di Sant'Antonio Abate che ogni hanno ha richiamato centinaia e centinaia di persone e la Primavera Peregallese, una kermesse sportiva, ricreativa e culturale che veniva organizzata durante il mese di maggio da oltre 40 anni.

Il dolore dei volontari

"Tutto il gruppo sportivo Raselp si stringe attorno alla moglie Sandra, alla figlia Serena, alla nipotina Giorgia e al genero Ivan per la scomparsa di Angelo - hanno sottolineato i membri del sodalizio sportivo - Oggi perdiamo non solo il nostro presidente, ma anche una guida, una volontario tuttofare che si è dato sempre da fare per l'oratorio di Peregallo. Angelo era il nostro pilastro e grazie al grande tempo che dedicava per organizzare la Tombolata e la Primavera Peregallese riuscivamo a portare avanti queste tradizioni".

I funerali

I funerali di Angelo Viganò saranno celebrati lunedì 8 novembre alle 14.30 nella chiesa dell'Annunciazione di Peregallo. La stessa che questa sera, sabato alle 20.30, ospiterà la recita del Santo Rosario. La camera ardente è invece stata allestita presso la casa funeraria di Arcore, in via Mantegna 97.

