La parrocchia perde il suo cerimoniere

Questa mattina (lunedì 28 novembre 2022) si è spento Massimiliano Saini, per tutti Massimo, storico cerimoniere della parrocchia di Triuggio, mancato all’età di 80 anni. Lascia la moglie Ernestina, i figli Paolo e Stefano e sei adorati nipoti.

Addio allo storico cerimoniere

"Un grande pezzo della storia della nostra parrocchia se n’è andato. Massimo caro, ci mancherai in tutti gli ambiti in cui ti sei sempre impegnato gratuitamente senza avere nulla in cambio. Sei stato per tutti noi un vero esempio di totale dedizione alla chiesa nelle sue molteplici espressioni". E' uno dei tanti ricordi dedicati a Massimo Saini, amato e benvoluto da tutti. I funerali saranno celebrati mercoledì, alle 15, nella chiesa di Sant’Antonino Martire: la funzione sarà accompagnata dal coro Sant’Ambrogio, mentre la recita del rosario sarà domani sera (martedì) alle 20.45 sempre in chiesa.

Chi era Massimo Saini

Massimo era lo storico cerimoniere, dai tempi dell’ex parroco don Giuseppe Lazzati, fino a don Maurilio Mazzoleni. Da qualche anno aveva lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età. Un vero e proprio uomo di chiesa, che si occupava della gestione di tutte le funzioni religiose, della direzione dei chierichetti e, una volta andato in pensione, si era preso l’incarico anche di sacrestano, in silenzio e nella più completa gratuità: apriva e chiudeva la chiesa di Sant’Antonino Martire. Era amato anche dai più giovani, ha aiutato tanti ragazzi nel percorso da chierichetti e nella compagnia teatrale di cui era regista, «Giovani Triù 2.0». Proprio mercoledì 7 dicembre, nel salone polifunzionale «San Luigi» di via Marconi, andrà in scena lo spettacolo teatrale «All’ansa del fiume», un dramma in tre atti di Paolo Roberto Zago sul tema della guerra. Spettacolo che sarà dedicato al regista emerito e ora compianto Massimo Saini.

